Viterbo, auto finisce in una scarpata: muore un 19enne

Un 19enne è morto a seguito di un incidente stradale. È successo nella notte tra il 1 e il 2 dicembre sulla Strada provinciale 71 che collega Viterbo a Caprarola. Giovane si trovava alla guida di una Opel Corsa, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è volata già da una scarpata. Per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare. Grave un suo amico

A correre sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale e i sanitari del 118 ai quali è spettato il difficile compito di constatare il decesso del ragazzo, ma anche la corsa per tentare di salvare la vita al passeggero che si trovava in auto con il 19enne. Quest’ultimo, infatti, viaggiava insieme a un amico, anche lui un 19enne, trasportato in codice rosso all’ospedale di Belcolle. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non sembra versi in pericolo di vita.

Le indagini di Carabinieri e Polizia stradale per stabilire la dinamica dell’incidente

Gli uomini dell’Arma, insieme agli agenti della Polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente su una strada molto trafficata che, inevitabilmente, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, di rimozione della macchina e le attività di indagine.

A dare l’allarme gli altri conducenti

Sono stati i passanti a dare l’allarme e la speranza è che qualcuno abbia assistito alla sequenza della tragedia così da porte fornire agli inquirenti qualche dettaglio utile a ricostruire i fatti. Probabile che la Procura disponga autopsia sul corpo del giovane conducente dell’Opel Astra. Come è verosimile che i militari cerchino eventuali immagini di telecamere presenti in zona tutto al fine di capire cosa sia successo e cercare di evitare il ripetersi di tragedie simili.

La comunità si è stretta vicino ai familiari del 19enne di origini Albanesi residente a Caprarola, E.A., sconvolta per il drammatico incidente.