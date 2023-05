Volpe investita sull’Aurelia: automobilista la vede, la soccorre e gli salva la vita

La volpe deve la vita a una signora, che girando con la sua macchina sull’Aurelia, si è accorta di come fosse gravemente ferita dopo un investimento con l’auto. La signora, vedendo l’animale ferito sul muso e sulle zampe, non ci ha pensato due volte a soccorrerla. Prima l’ha presa in un lenzuolo, la raccolta dal manto stradale dove era stata colpita da un altro automobilista (che non si è fermato) e poi l’ha portata dentro la sua macchina, con l’intenzione di recarsi al primo ambulatorio veterinario più vicino.

La volpe salvata sull’Aurelia

In troppe storie romane, quella povera volpe sarebbe morta davanti l’atrocità di un incidente stradale. Per una volta, però, vince il buon cuore delle persone e soprattutto l’amore per gli animali. Portare il quattro zampe in macchina non è stato semplice, considerato poi come parliamo di un animale che storicamente resta alla larga dall’uomo per la paura di essere aggredito. Come ha ripreso un attimo conoscenza, la volpe ha provato a mostrare i denti alla signora e poi, forse senza forze per l’incidente subito, si è andata a nascondere sotto il sedile.

La chiamata ai soccorsi della signora

Ovviamente, per la signora, era importante salvare la vita di quel piccolo animaletto. Preso il proprio cellulare, ha chiamato i soccorsi, per far intervenire loro sulla volpe ferite. L’animale, forse già impaurito dall’incedente e scosso per le proprie condizioni di salute, ha provato in tutti i modi a restare sotto il sedile della macchina, che aveva virtualmente ribattezzato come la sua nuova tana. Bisognava però intervenire sulle sue condizioni di salute, soprattutto per scongiurare il pericolo di morte. Dopotutto, come arrivata al poliambulatorio veterinario, sarà lo stesso medico a dire come “l’animale è arrivato qui parecchio malconcio. Ma fortunatamente, tutti gli sforzi fatti ci hanno portato a salvargli la vita”.