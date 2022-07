Weekend da bollino rosso a Roma (e nel Lazio): le previsioni di sabato 23 e domenica 24 luglio

Roma (e non solo) nella morsa del caldo. L’afa non dà tregua, le temperature sono altissime e, ondata di calore dopo ondata, il consiglio degli esperti è sempre lo stesso: evitare di uscire nelle ore di punta, bere tanta acqua e proteggersi. Perché se è vero che cambiano i nomi degli anticicloni, da Caronte ad Apocalisse, è altrettanto vero che la situazione resta sempre la stessa: da una parte la siccità e la pioggia che non arriva, dall’altra il caldo che sembra non avere fine.

Weekend da bollino rosso nel Lazio

Nel weekend a Roma e nel resto del Lazio è allerta caldo per l’ondata di calore di livello 3, il più alto. Quello che “indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Stando alle previsioni dei meteorologi de Ilmeteo.it, il picco di calore verrà registrato proprio domani, domenica 24 luglio, quando a Milano, Verona, Padova, Bologna, Firenze e Roma si toccheranno i 40°C. Record, invece, a Ferrara, dove sono previsti ben 42°C.

Che tempo farà sabato 23 e domenica 24 luglio?

Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, l’Italia sta facendo i conti con una nuova ondata di calore, che terrà compagnia ai cittadini fino alla fine di luglio. Oggi, proseguono gli esperti, il tempo sarà stabile, con cieli sereni o velati con possibili locali addensamenti sull’Appellino. Caldo torrido il pomeriggio sulle pianure interne e nelle valli, afoso lungo la costa. Anche domani, domenica 24 luglio, la giornata sarà con tempo stabile e cieli sereni: resta il caldo afoso sulle pianure interne e nelle valli.