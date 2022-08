West Nile, boom di casi in Italia: i sintomi della febbre del Nilo

Non c’è pace. Dopo il Vaiolo delle Scimmie, ecco un altro virus con i primi casi in Italia Si chiama West Nile, è un’infezione diffusa dalle zanzare che proviene dall’Africa. I primi due casi italiani, sono stati infettati da Usutu un arbovirus molto simile. Vediamo di che si tratta.

Boom di casi in Italia?

Il virus West Nile è decisamente più conosciuto rispetto Usutu. Nel 202 si erano registrati in Italia 57 casi di contagio e 4 morti. Ad oggi, sono stati segnalati 144 casi da West Nile. Molti di più, rispetto una settimana fa. Infatti parliamo del 53% in più. Dall’inizio della stagione si contano 10 decessi: 6 in Veneto, 2 in Piemonte, 1 in Lombardia e 1 in Emilia-Romagna.

Quali sono i sintomi

87 su 144 contagi hanno manifestato sintomi neuro-invasivi. Il virus si attacca anche agli animali, per ora sono usciti postivi 41 uccelli e registrati 6 focolai tra cavalli e asini. Soprattutto in Friuli, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

I casi di Usutu

Sono stati poi identificati anche due casi per Usutu in Friuli Venezia Giulia. Al momento i pazienti non hanno alcun sintomo. Anche in questo caso, il virus è trasmissibile agli animali.