Latina, cosa fare nel weekend: eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 agosto

A Latina e provincia in questo caldo fine settimana di agosto non ci si annoierà. Sì, perché il cartellone è ricco di eventi sul territorio, molte le iniziative tra manifestazioni, rassegne estive, musica, spettacoli, visite guidate e tanto altro per rispondere alle richieste di residenti e turisti.

Appuntamenti con le rassegne estive

Il prossimo fine settimana, il 20 e 21 di agosto, è ampia la possibilità di scelta tra le tante rassegne estive in programma in tutto il territorio pontino. Ecco gli appuntamenti:

– Festa della Madonna dei Campi a Borgo Carso a Latina con in calendario serate all’insegna della musica, del divertimento e del buon cibo;

– A Cisterna la Notte di Fuoco”, con fuochi pirotecnici e tanto altro, chiude la rassegna estiva di eventi organizzata dal Comune;

– Tantissime le iniziative in programma anche per la “Notte Bianca dell’Estate a Fondi;

– A Priverno è possibile trascorrere le serate del fine settimana tra arte, archeologia, storia, tradizione, spettacolo, musica, e food grazie a “Svincolando fuori le mura” nell’ambio della rassegna “Festa Grande a Mezzagosto”;

– A Prossedi l’appuntamento è con “Vicoli di Notte”

– A Formia è in corso l’Odisseo Festival;

– Per i più piccoli c’è poi il “Puntini Fest”, il festival teatrale interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi che il 19 agosto prende il via con un doppio appuntamento a Bassiano.

– Per gli amanti del cibo invece, a San Felice Circeo per tutto il weekend torna il Typical Truck Street Food

Fine settimana in musica

Il weekend si annuncia ricco di spettacoli teatrali e di musica dal vivo:

– Risate assicurate con Max Giusti e il suo “Va tutto bene” sabato 20 agosto a Fondi

– Il giorno successivo a Campodimele con Francesco Cicchella.

– Doppio appuntamento a Gaeta con l’Arena Virgilio: venerdì 19 agosto sale sul palco Peppino Di Capri, mentre il giorno successivo è la volta dei DinsiemE.

– Protagonista del weekend anche Formia con la tappa pontina del “Phoenix Tour di Queen at The Opera”

– A Fondi domenica 21 agosto regala un ricco calendario di appuntamenti con l’ncontro “Fondi-Perfugas… non solo Zecchino D’oro” il concerto di Irene De Arcangelis e Giuseppe Piras e il live di Orchestra Xilon.

– Doppio appuntamento in musica anche a Latina nell’ambito della rassegna estiva con “Sebastian Straw Live Solo” e “Opera Sotto le Stelle”; la rassegna “Ninfa in Jazz” ha invece in calendario il concerto del Francesca Tandoi Trio.

Le visite guidate

Tante le visite guidate in giro per le città pontine per scoprire le bellezze archeologiche di Formia, di Terracina con le aperture straordinaria del Teatro Romano. Sabato c’è uno degli appuntamenti con le Passeggiate Poetiche nel Parco Nazionale del Circeo. Mentre ancora possibile, poi, visitare il Giardino di Ninfa.

Gli appuntamenti culturali

Iniziata nel fine settimana di Ferragosto, prosegue anche la rassegna “Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud” con l’appuntamento questo weekend nella Chiesa di San Rocco in piazza di Pietra a Norma. A Sermoneta è invece ancora possibile visitare l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani.

