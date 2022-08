Torvaianica, Sabrina Salerno in concerto a Zoomarine: quanto costano i biglietti e dove acquistarli

Sabrina Salerno in concerto a Torvaianica domani sabato 20 agosto 2022. La celebre icona della musica italiana degli anni ’80 arriva al parco divertimenti Zoomarine per una serata esclusiva e con la possibilità di incontrare i fan.

Come acquistare i biglietti per il concerto

I biglietti, fino ad esaurimento, sono in vendita sul sito ufficiale di Zoomarine (per la pagina dedicata cliccare qui). Il prezzo è di 25 euro e include l’ingresso al Parco giornaliero con tutte le attività previste, le giostre, le piscine e l’ingresso agli Acquapark. Incluso anche il meet&greet con Sabrina Salerno ma, precisano gli organizzatori, la foto è esclusa.

Chi è Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è una delle cantanti italiane di maggiore successo, con oltre 20 milioni di dischi venduti in una lunga carriera artistica. Oggi ha 54 anni. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta come cantante di genere italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up. Ha ottenuto un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys.

Quest’ultimo, in particolare, raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni. Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.