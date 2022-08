Sabrina Salerno sposata con Enrico Monti: chi è il marito, la storia d’amore

Sabrina Salerno ha 54 anni e fa ancora perdere la testa ai fan. La showgirl però è sposata da 16 anni con Enrico Monti e la loro relazione sembra andare a gonfie vele.

L’inizio dell’amore e il matrimonio

Da Monti ha avuto un figlio, Luca Maria, che oggi ha 18 anni. “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici” ha fatto sapere la cantante. I due si conoscono da più di 30 anni, fin da quando iniziarono a lavorare insieme. Capirono di amarsi solo un anno dopo, ma erano entrambi impegnati in altre relazioni.

“Dovevo far finta di nulla. Ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese” ha detto Monti al Corriere della Sera, “Beh, io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico” ribatte la Salerno.

La gelosia tra i due è… alle stelle

Dopo sedici anni di matrimonio la gelosia ancora c’è, da entrambe le parti: “Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso” confessa Monti.

“Lo sono stata molto – ha rivelato la Salerno in merito alla gelosia -, soprattutto i primi dieci anni. Posso solo dire che avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto”.

Poi la rivoluzione shock sulle foto della showgirl online: “Gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere”, ha detto Monti.