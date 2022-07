Roma, la vacanza al Circeo si trasforma in tragedia: 55enne travolta e uccisa mentre fa jogging

E’ stata travolta da un’auto mentre faceva jogging con il marito. Lei, turista di Roma, aveva scelto il Circeo per concedersi qualche giorno di relax. E invece oggi, intorno alle 8.00, è accaduto l’impensabile. Un’auto l’ha investita e, di fatto, non le ha lasciato scampo.

Chi è la donna investita da un’auto a San Felice Circe

Il sinistro si è verificato lungo la strada Migliara 58 all’incrocio con Via del Pigneto. La vittima, come riportato da Il Messaggero è una donna di 55 anni romana. Stando a quanto ricostruito la 55enne stava correndo con il marito quando, per cause in fase di accertamento, è stata centrata dall’auto. L’impatto è stato tremendo e fin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. La donna è morta poco dopo l’incidente.

I rilievi

Del caso si sta occupando la Polizia Stradale di Terracina che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche i Vigili del Fuoco.