Violenta aggressione: pestato di botte fugge sanguinante sulla Pontina

Era libero dal servizio, non stava lavorando, ma nel pomeriggio del 19 maggio scorso lui, un Ispettore Superiore del Commissariato di polizia di Terracina, mentre si trovava in strada ha notato un soggetto che brandiva un’asta metallica. E che con quella stava danneggiando un’autovettura, mentre una donna cercava in tutti i modi di fermarlo, di mettere un freno a quella furia.

Brutale pestaggio a Terracina

Il poliziotto, con non poca difficoltà, è intervenuto e ha disarmato l’uomo, poi sono arrivati sul posto altri agenti, che hanno impedito all’esagitato di darsi alla fuga. Intanto, nei pressi della vettura, quella che lui stava danneggiando, è stato individuato il possessore del veicolo, ferito e sanguinante.

Il racconto della vittima e la fuga sulla Pontina

La vittima ha raccontato agli agenti di essere stato brutalmente picchiato poco prima e che aveva cercato di fuggire sulla via Pontina. Poi, ferito e sanguinante, aveva trovato riparo in un’abitazione, sempre per sottrarsi all’aggressione dell’uomo. Che, però, non si è fermato davanti a nulla: lo ha raggiunto e ha iniziato a danneggiare la sua auto con quell’asta metallica.

La corsa in ospedale

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso: qui, in ospedale, le sue lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni. Nel pestaggio ha riportato contusioni, escoriazioni multiple, un trauma cranico non commotivo, un trauma facciale con l’applicazione di 6 punti di sutura sull’arcata sopraccigliare sinistra.

Le indagini sulla misteriosa aggressione

Ora spetterà agli agenti di Polizia ricostruire l’esatta dinamica, ma oggi presso il Tribunale di Latina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale è stato definito con rito alternativo il giudizio con la pena della reclusione a 8 mesi sospesa.