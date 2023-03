Botte e minacce alla mamma per avere i soldi: arrestato 34enne

Un 34enne di Terracina è finito in carcere con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della madre con la quale viveva. Il 34enne, in diverse occasioni, si sarebbe introdotto in casa della donna e, con violenza e sotto minaccia, aveva chiesto alla donna di consegnargli il denaro. Una situazione che ha costretto la vittima a vivere in una costante condizione di paura e prostrazione, almeno fino a quando non sono intervenuti gli agenti di Polizia, coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Latina, che ha chiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo a carico del figlio violento.

L’esecuzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere

Nella mattinata di ieri, 17 marzo, i poliziotti del Commissariato P.S. di Terracina hanno proceduto all’esecuzione della misura cautelare in carcere a carico di un terracinense di 34 anni, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre convivente.

Negli giorni scorsi l’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla madre, in due distinte circostanze con violenza e minaccia si era introdotto nell’abitazione delle donna. In entrambi gli episodi grazie all’intervento degli agenti, era stato arrestato in flagranza e la donna aveva potuto far rientro in casa. Ma restava il timore che il figlio potesse tornare e usare ancora la violenza e le minacce per ottenere da lei denaro.

A causa delle ripetute minacce e aggressioni nei confronti della donna il 34enne è finito in carcere

Alla luce delle reiterate condotte dell’uomo e delle continue minacce subite dalla madre, ricostruite grazie agli elementi di indagine raccolti, il Sostituto Procuratore di Latina, titolare del procedimento penale, ha avanzato richiesta di aggravamento della misura già in atto. Una istanza che il giudice del capoluogo pontino ha ritenuto di accogliere, proprio in base alle prove a carico raccolte, e ha emesso il provvedimento restrittivo a carico dell’indagato.