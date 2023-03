‘Dammi i soldi o ti ammazzo’: picchia per mesi la madre 80enne, arrestato figlio violento

Rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre. Per questo motivo un 59enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta della Procura della Repubblica di Roma ed emessa dal giudice per le indagini preliminari. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato distaccato di Frascati a dare seguito al provvedimento.

La denuncia dell’anziana madre per violenze fisiche e psicologiche

È il novembre scorso, quando un’anziana donna di 80 anni sporge denuncia presso il commissariato di Frascati, perché il figlio la maltrattava con atti di violenza fisica e psicologica, ormai quotidianamente, chiedendole somme di denaro e minacciandola di morte nel caso lei si fosse rifiutata.

La donna viveva nella paura di essere vittima di quelle aggressioni da parte del suo stesso figlio. E quando proprio non ne poteva più era costretta a rifugiarsi dalla figlia a Frascati. Nonostante l’uomo non vivesse più con lei da diverso tempo, l’80enne veniva avvertita telefonicamente da un vicino che vedeva il figlio intrufolarsi in casa della donna a Roma, forzando una finestra.

Ma l’anziana non era nuova a episodi del genere, già nel 2018 era stata costretta a denunciare il ripetersi di questi avvenimenti ai poliziotti del commissariato Tuscolano. Un comportamento, quello del 59enne, proseguito nel tempo, finché l’anziana madre esasperata, stanca e soprattutto provata ha nuovamente chiesto aiuto ai poliziotti.

Le indagini che hanno portato a rintracciare e arrestare il 59enne

Grazie all’attività d’indagine condotta dai poliziotti del commissariato di Frascati, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, si è riusciti a rintracciare il presunto autore, in via dei Quintili a Roma, perché ormai senza fissa dimora, e a raccogliere una serie di riscontri che hanno portato la stessa Procura a chiedere ed ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti di Polizia.