Anzio, deruba un anziano in strada, poi si scaglia contro un Carabiniere

Stava passeggiando, come forse faceva sempre. Aveva approfittato di quella giornata per uscire un po’ di casa, ma non poteva certo sapere che, una volta girato l’angolo, si sarebbe trovato di fronte a un malvivente, a un ladro che lo ha avvicinato e lo ha derubato. Vittima ad Anzio un anziano di 81 anni, residente in zona, che ieri pomeriggio è stato rapinato. Fortunatamente, però, la scena è stata notata da un carabiniere in servizio presso il reparto territoriale di Aprilia: lui era con la famiglia quando ha visto l’uomo rubare del denaro contante.

L’aggressione ieri ad Anzio

Il militare, nonostante fosse libero dal servizio, si è qualificato e ha cercato di approfondire quella situazione. Ma alle sue domande il malvivente ha risposto con le botte. Il ladro, infatti, lo ha aggredito e ha tentato di fuggire. Ma invano. Sul posto, infatti, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, che è riuscita a bloccare il malvivente.

L’arresto

L’uomo, un 57enne, è stato portato presso gli uffici della caserma per gli accertamenti del caso. E, come aveva intuito il militare, lui aveva sottratto circa 200 euro dal portafogli della vittima. ‘Bottino’ che è stato poi riconsegnato all’anziano, ignaro di tutto. Il ladro, gravemente indiziato di rapina, è stato quindi arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido e, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e lui è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. E, quindi, ben lontano da Anzio.