Roma, prima raggirano un anziano poi investono due poliziotti: gli agenti reagiscono sparando

Avevano appena messo a segno una truffa ai danni di un anziano togliendogli anche dei gioielli oltre che il bancomat. Pensavano di averla fatta franca non sapendo che sulle loro tracce c’erano già gli uomini della Polizia che hanno intercettato la coppia di truffatori in piazza dei Consoli a Roma. Uno dei delinquenti si trovava allo sportello bancomat per un prelievo, mentre un altro era in auto e faceva da palo.

Uno dei due malviventi investe i poliziotti

I poliziotti, una volta intercettati i due malviventi, non hanno perso tempo e sono andati diretti verso quello che si trovava in prossimità dello sportello dell’istituto di credito. Una volta raggiunto, mentre stavano procedendo all’arresto, sono stati investiti dall’auto del ‘compare’ che per consentire la fuga dell’amico aveva tentato di fermare gli agenti di Polizia travolgendoli con la macchina. Un impatto nel quale un poliziotto è rimasto ferito, mentre l’altro sparando alle ruote della vettura ha bloccato la corsa dell’auto e potuto procedere all’arresto anche conducente dell’auto.

Un arresto e una denuncia

Se per l’investitore, un maggiorenne, sono scattate le manette, per l’altro invece, un minorenne, è stata inviata informativa di reato in Procura. Ad operare in questo caso sono stati gli agenti della Squadra Mobile e del Distretto Fidene. Ma resta comunque estremamente alta l’attenzione della Polizia alla lotta alle truffe nei confronti degli anziani che si ripetono con una cadenza quasi quotidiana.

Qualche ora prima, sempre a Roma, infatti, un finto fattorino aveva cercato di raggirare un’anziana consegnandole un pacco e chiedendo il pagamento di 200 euro. Anche un’altra nonnina qualche giorno fa è stata presa di mira da un truffatore che ha chiamato l’anziana fingendosi il nipote e annunciando l’arrivo del corriere al quale avrebbe dovuto dare 200 euro. La nonna così ha fatto, ha preso il pacco e dato il denaro, senza sapere che a telefonare era stato il truffatore che in seguito si era presentato come corriere.