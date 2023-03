Terrore in metro a Roma, banda di ragazzini picchia e deruba i passeggeri

Sono giovani, ma senza scrupoli. Accerchiano le persone nella metro per picchiarle e derubarle. Il fenomeno spaventa e preoccupa coloro che sono costretti a servirsi della metropolitana per spostarsi. Gli episodi si susseguono da giorni e stanno creando allarme tra i viaggiatori.

Gli agguati nella metro

Si tratta di vere e proprie bande che prendono di mira i viaggiatori, generalmente ragazzini come loro. Tutto inizia anche con ‘gentilezza’ la richiesta di una sigaretta o semplicemente dell’ora e poi all’improvviso la vittima si ritrova circondata, presa a botte e derubata. Una sequenza di fatti della quale lo sfortunato non riesce neanche a rendersi conto, fino a quando non si ritrova malmenato, ferito e privato di pochi spiccioli, del cellulare o dell’orologio.

Insomma si registra un’escalation di aggressioni messe a segno da giovanissimi che stazionano in alcune fermate della metropolitana, soprattutto le linee A e C. Hanno preso possesso della zona, sono i ‘boss’ delle stazioni di San Giovanni, Ponte Mammolo, Conca d’Oro e Rebibbia. Non hanno paura di nulla, ma ne incutono tanta nelle sfortunate vittime che sono cadute nei loro agguati.

Le denunce e gli identikit della banda

Qualcuno più coraggioso ha deciso di sporgere denuncia e le forze dell’ordine hanno ricostruito gli identikit dei componenti della banda grazie ai video. Sono in quattro, c’è anche una ragazza, tutti adolescenti che gli investigatori ritengono essere origine nord africana, ma nati e cresciuti in Italia. Pestaggi e rapine che stanno creando un clima di terrore e sulle quali la Procura delle Repubblica sembra abbia aperto un fascicolo di indagine.

Ma non si tratterebbe di una sola gang di ragazzini, ce ne sarebbero diverse, secondo le ricostruzioni degli inquirenti. Alcune agirebbero anche in altri quartieri della città, a Montesacro per esempio, dove qualche giorno fa due giovanissime sono state prese di mira dai rapinatore in erba. Ma la ‘sfrontatezza’ di una delle due che si è rifiutata di consegnare i soldi, le sarebbe costata un dente. Glielo hanno rotto con calci e pugni. Sono senza scrupoli, non sembrano fermarsi di fronte a nulla, mentre tra la gente cresce la paura.