‘Sono il tecnico del gas’, ma era un ladro: 88enne massacrata di botte, è gravissima

Aggressione a un’anziana per mettere a segno un furto, la donna ora è in gravissime condizioni. Una persona ha suonato al campanello della 84enne, in un’abitazione in via Cola di Rienzo, ieri. Si è presentato come un tecnico che doveva controllare il contatore dell’acqua. Invece ha picchiato con violenza la donna per mettere a segno un furto.

Il finto tecnico una volta dentro ha massacrato di botte l’anziana

Il finto tecnico s’è dovuto impegnare davvero poco per conquistare la fiducia dell’anziana. L’88enne, come tutti i nonnini, ingenuamente ha creduto a quell’uomo e non ha esitato a farlo entrare. Ma una volta dentro è successo l’impensabile: quel delinquente ha aggredito l’anziana. Ne è scaturita una colluttazione. La donna è stata letteralmente massacrata di botte.

Una storia che ha dell’assurdo. Pazzesco che pur di mettere a segno un colpo si arrivi a tanto. Perché la sfortunata vittima dell’aggressione ora è in gravissime condizioni. La donna, infatti, è stata portata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute, ma sono estremamente serie.

Le indagini della Polizia, accorsa sul posto

Sul posto, intanto, sono arrivati gli agenti del Commissariato Prati che hanno avviato le indagini per risalire al malvivente. Attività investigative difficili per i poliziotti che non hanno, ovviamente, potuto contare neanche su un identikit del malvivente da parte della vittima, viste lo stato di salute di quest’ultima. Ma sono stati sentiti i vicini e, con ogni probabilità, gli investigatori sono in cerca di video di sorveglianza anche nei pressi dell’abitazione dell’88enne per poter dare un nome a quel ladro senza scrupoli, capace di far finire un’anziana in ospedale in codice rosso pur di derubarla.

Le raccomandazioni da parte della Polizia nei confronti degli anziani restano sempre le stesse: ‘Non aprire se non conoscete’. Purtroppo si tratta di inviti che, troppo spesso, i malintenzionati riescono a ovviare, approfittando dell’ingenuità e della buona fede delle vittime prese di mira.