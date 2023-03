”Venga a guarire a Lourdes”, entra in casa e le svuota la cassaforte

Una truffa, tra sacro e profano, avvenuta ad Albano, ai danni di un’anziana di 85 anni: la ladra si è spacciata per una finta devota della Madonna di Lourdes e l’ha derubata di tutti i suoi averi. La scusa per fermarla in strada è stata infatti proprio quella di un finto viaggio verso la sacra località dagli effetti miracolosi.

Anziana signora truffata da un donna ad Albano

L’anziana signora, ad oggi, non si dà pace per quello che è successo. Vedova da diversi mesi, è ancora sotto choc per il modo subdolo con il quale è stata completamente raggirata. Il fatto si è verificato di recente, giovedì scorso, quando l’anziana donna aveva deciso di aprire la sua cassaforte e consegnare tutto quello che aveva alla su truffatrice. L’unica consolazione, per lei, è l’assenza di violenza, perché quando si incappa in malviventi, può davvero succedere di tutto, come i fatti di cronaca dimostrano nel caso delle truffe agli anziani, che sono ormai diventate un fenomeno fuori controllo nel nostro territorio, come vi abbiamo spesso raccontato attraverso i nostri articoli. Nonostante le forze dell’ordine stiano mettendo in campo svariati controlli, oltre a dei veri e proprio corsi per anziani al fine di evitare le truffe, il fenomeno continua ad essere dilagante.

La dinamica della truffa

Ad ogni modo, l’anziana donna, sconvolta dall’avvenimento, non riuscita a fornire dettagli precisi sui tratti somatici della truffatrice. Subito dopo aver compreso di essere stata truffata, ha immediatamente chiamato uno dei suoi due figli, a cui ha raccontato tutto. Pare che il tutto sia avvenuto in soli 10 minuti. Una donna con un cappello – unico particolare ben impresso nella memoria. della vittima anziana- l’avrebbe avvicinata con fare gentile, parlandole di alcuni viaggi miracolosi verso la rinomata località di Lourdes. Dopo averle parlato della faccenda, poi, le ha proposto di accompagnarla a casa, per continuare a parlare e a darle informazioni in merito. La donna, ovviamente, era molto interessata all’argomento. Una volta arrivate a casa, l’abile truffatrice, proprio facendo leva sui miracoli di Lourdes, ecco che è riuscita in qualche modo a farsi consegnare tutto quello che l’anziana aveva in cassaforte, per poi dileguarsi nel nulla e sparire.