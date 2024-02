Capannone a fuoco: ferito un operaio. Si temono danni ambientali

Paura nella tarda serata di ieri, lunedì 26 febbraio, per l’incendio di un capannone situato in località San Gennaro, nella zona industriale di Spigno Saturnia, in provincia di Latina.

Le fiamme avevano avvolto un magazzino di imballaggi di polistirolo. Un rogo che ha distrutto circa 300 mq della struttura facendo sollevare una grande nuvola di fumo nero, a causa del materiale che è andato bruciato, consistente soprattutto in derivati della lavorazione del petrolio.

Il capoturno è rimasto ferito

Nell’incidente è rimasto ferito il capoturno che è stato ricoverato presso l’ospedale di Formia, Il Dono Svizzero. Quando ha visto l’incendio, l’uomo ha dato subito l’allarme a tutti gli altri operai presenti nel capannone, consentendo loro di mettersi in salvo e scongiurando così conseguenze più serie per l’incolumità dei suoi colleghi.

Carabinieri e Vigili del fuoco accorsi sul posto

Sul posto sono accorsi i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile – di Formia che, inizialmente, hanno controllato che non vi fosse più alcun lavoratore all’interno della struttura. A intervenire sul posto sono stati anche i Vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte che, con l’ausilio dell’autoscala di Latina, sono riusciti a raggiungere i punti più alti del capannone per sedare le fiamme. Ci sono voluti oltre due ore di attività prima di spegnere il rogo.

Andranno valutati i danni ambientali

Anche se le attività dei soccorritori non sono terminate, visto che oltre alla bonifica sarà richiesta anche una valutazione dell’impatto ambientale causato dalle fiamme vista la combustione di polistirolo. Le cause dell’incendio sono dovute allo scoppio di un silos per cause in corso di accertamento.