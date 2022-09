Evade dai domiciliari per andare a mare: arrestata

È stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Terracina perché, nonostante fosse ai domiciliari, è stata autorizzata ad allontanarsi il 5 e il 6 dal domicilio per prendere parte a una testimonianza, ma invece se ne era andata al mare con il figlio a Terracina.

Leggi anche: Roma: “Preferisco Rebibbia che stare con lei”, ‘implora’ il Giudice di mandarla in carcere pur di non stare con la compagna

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto

I militari di Terracina insieme ai colleghi di Picinisco hanno arrestato una 26enne originaria e residente nella Provincia di Frosinone, già nota alle Forze dell’Ordine, poiché resasi responsabile del reato di evasione.

La donna era stata autorizzata per i giorni del 5 e 6 settembre 2022 ad assentarsi dal domicilio della Provincia di Frosinone, dove stava scontando gli arresti domiciliari, per recarsi ad una testimonianza, ma si era recata in Terracina per godersi qualche giorno di mare unitamente al figlio.

Gli uomini dell’Arma su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina hanno proceduto all’arresto della 26enne che è stata ricollocata presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.