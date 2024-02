Formia, giovani ladri tentano il colpo nel supermercato: beccati con 50 euro di generi alimentari

Due giovanissimi hanno messo a segno un furto di generi alimentari nel supermercato di una nota catena di centri commerciali di Formia, lo scorso sabato 27 gennaio. I due pensavano forse di averla fatta franca, ma i dipendenti dell’esercizio commerciale hanno dato l’allarme facendo intervenire i Carabinieri.

L’allarme e l’intervento dei Carabinieri

Sono stati i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia locale a intervenire e beccare i due ladri, di 18 e 21 anni, entrambi del napoletano, in flagranza di reato. Sui due sono scattate subito le indagini e le forze dell’ordine hanno constatato quanto successo. Entrati nel supermercato avevano trafugato generi alimentari, riempiendo gli zaini che avevano in spalla e una volta alla cassa si erano premurati di pagare solo due articoli, nella speranza, probabilmente, di non destare alcun sospetto. Così non è stato…

I due giovani ladri sono stati denunciati per furto

I Carabinieri di Formia hanno proceduto nei loro confronti con la redazione di informativa di reato per il furto, mentre gli alimenti rubati, per un importo complessivo di 50 euro, sono stati restituiti al negozio. Seppure gli uomini dell’Arma locale provvederanno a proporre misura di prevenzione personale nei confronti dei due giovanissimi.