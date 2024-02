Gaeta, incendio cassonetti: il fuoco raggiunge un supermercato

L’incendio di alcuni cassonetti posizionati su via Indipendenza ha rischiato di provocare conseguenze serie sia alle abitazioni di zona, sia al vicino supermercato che, purtroppo, ha registrato conseguenze a causa del rogo.

L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 1 febbraio. Ad accorrere sono stati i carabinieri della tenenza di Gaeta che hanno potuto constatare che era in corso un incendio che aveva interessato alcuni cassonetti della raccolta della carta posizionati nelle immediate adiacenze di un supermercato della zona.

Vigili del Fuoco sul posto per spegnere il rogo

Oltre agli uomini dell’Arma sono dovuti accorrere anche alcune unità dei Vigili del Fuoco che sono riusciti, in breve, a spegnere il fuoco evitando conseguenze più serie. La celerità dei soccorritori ha, infatti, impedito che le fiamme raggiungessero dimensioni tali da mettere in pericolo i residenti che abitavano negli appartamenti limitrofi.

I Carabinieri indagano sulla natura dell’incendio che ha provocato danni al supermercato

Purtroppo, nonostante, le attività di spegnimento si siano svolte in tempi brevissimi, il fuoco ha provocato danni, a quanto sembra, soprattutto all’esercizio commerciale. Conseguenze in merito alle quali ancora non è stata fatta una stima precisa, mentre i Carabinieri proseguono nelle indagini per cercare di stabilire quale sia sta la causa che ha provocato l’incendio. Agli investigatori non resta che controllare se qualcuno tra gli abitanti di zona abbia visto o sentito qualcosa di sospetto o, magari, contare su eventuali video di sicurezza posti a protezione di uno dei tanti esercizi commerciali di zona per stabilire con certezza quale sia stata la natura del rogo.