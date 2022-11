Gaeta, trovati resti di ossa sulla spiaggia

Gaeta. Uno scoperta insolita quella effettuata questa mattina lungo la spiaggia di Sant’Agostino. Proprio qui, dove d’estate diversi turisti trascorrono le proprie vacanze, sono stati rinvenuti i resti di alcune ossa. Tuttora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per determinarne le natura.

Trovate delle ossa sulla spiaggia di Sant’Agostino

La scoperta è stata effettuata questa mattina sulla spiaggia di Sant’Agostino in un arco di tempo compreso tra le 9 e le 10. Al momento, non è chiara la natura del ritrovamento, sono in corso le indagini da parte delle autorità per chiarirne l’origine. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del commissariato di Gaeta.

