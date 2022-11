Gaeta, vogliono gestire una spiaggia libera e fingono di avere i requisiti: denunciati

Avevano partecipato al bando di gara indetto dal Comune di Gaeta per l’affidamento dei servizi e dell’organizzazione delle spiagge libere comunali, il progetto denominato: “Gaeta Mare sicuro”. Peccato, però, che non avessero i requisiti personali e imprenditoriali ritenuti necessari alla partecipazione. O meglio avevano dichiarato di averli, ma non era vero.

Dichiarano il falso: esclusi dalla gara e denunciati

I carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno denunciato due uomini e una donna, di 50, 23 e 63 anni ritenuti responsabili di falso ideologico. È stato a seguito di accertamenti che i militari hanno accertato che i tre hanno preso parte alla gara dichiarando il falso e per questo oltre ad essere stati esclusi dalla gara pubblica indetta dall’amministrazione comunale della cittadina pontina nel marzo del 2021, sono anche stati inscritti nel registro degli indagati.