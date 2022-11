Tentano la truffa dello specchietto a un’anziana: lei reagisce e fa bloccare i malviventi

Roma. La truffa dello specchietto è uno dei classici all’italiana, che sempre più spesso si verifica anche, e soprattutto, nella Capitale. Quasi all’ordine del giorno arrivano segnalazioni su dinamiche di questo tipo, che continuano a mietere vittime in ogni quartiere della città. I truffatori, poi, sono particolarmente abili nell’inscenare, con copioni degni di Hollywood, tutta la concitazione del momento. Ma, per fortuna, non sempre il caso è dalla loro parte. Anche le vittime che ritengono più ”facili”, come ad esempio le persone anziane, si dimostrano essere degli ossi duri, come nell’ultimo caso che vogliamo raccontarvi.

Il bersaglio dei truffatori, questa volta, è stata una signora di 74 anni, la quale stava in quel momento transitando nei pressi di piazza Zama. Dopo qualche metro, ecco che i truffatori la fermano accusandola di aver provocato dei danni alla loro vettura. Ecco che partiva la truffa dello specchietto. Dopo una breve discussione, arriva la chiusura consequenziale: la richiesta di un risarcimento per chiudere la cosa in modo pacifico, senza tirare in mezzo le assicurazioni. Ma la signora si è dimostrata impavida, coraggiosa, perché sebbene stretta nella morsa dei due truffatori, è riuscita ad attirare l’attenzione di una volante che in quel momento passava da quelle parti. Gli agenti all’interno della vettura hanno capito subito che si trattava di una truffa in piena regola. Come riportato anche da il Messaggero, gli agenti intervenuti hanno bloccato i due uomini di 29 e 33 anni, scortandoli in commissariato Appio. Qui sono stati denunciati per tentata truffa.