Gaeta, abbandona i rifiuti vicino ai campetti San Paolo: beccato dalla Polizia (FOTO)

E’ stato beccato dalla Polizia mentre era intento a scaricare in modo abusivo alcuni rifiuti e per questo denunciato. E’ successo a Gaeta nella serata di ieri. Adesso l’uomo dovrà rispondere di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Denunciato ‘zozzone’ di 50 anni a Gaeta

In particolare l’uomo, un 5oenne, è stato sorpreso a depositare in prossimità dei “Campetti San Paolo” 35 cassette in plastica utilizzate per lo stoccaggio di frutta e ortaggi. Ricevuta la segnalazione gli Agenti si sono recati sul posto cogliendolo in flagrante.

A seguito degli accertamenti eseguiti, che venivano eseguiti anche sul mezzo di trasporto di cui è titolare l’uomo, un quadriciclo a motore, lo scaricatore abusivo è stato denunciato in stato di libertà. Inoltre gli è stato intimato di provvedere all’immediata rimozione del materiale abbandonato, anche al fine di evitare ulteriori scarichi abusivi.

