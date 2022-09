Guidonia, lotta agli ‘zozzoni’: bonificate discariche abusive e installate foto-trappole (FOTO)

Lotta agli ‘zozzoni’ e agli scaricatori seriali di rifiuti nel territorio di Guidonia. Il Comune ha diffuso una nota poco fa con la quale è stata annunciata un’importante operazione di rimozione dei rifiuti presenti in via Campanella e in via delle Cave. Dopodiché, una volta ripristinato lo stato dei luoghi, sono state installate alcune foto-trappole.

Bonificate discariche abusive a Guidonia

A dare notizia degli interventi è stata Paola De Dominicis, Vicesindaco nonché Assessore alle Politiche Ambientali del Comune. “Al termine di un complesso iter amministrativo, avviato da più di un mese, l’Assessorato alle Politiche Ambientali è riuscito a restituire il decoro a una delle aree più degradate della Città“, fa sapere l’Assessore.

Nuove foto-trappole in arrivo

“La bonifica di queste discariche abusive rappresenta solo un tassello di un più complesso e articolato cronoprogramma volto ad assicurare una maggiore tutela ambientale. Nell’area interessata dall’intervento sono state installate delle nuove fototrappole, altre sono in programma di essere posizionate nei luoghi più a rischio. Sarà potenziata, inoltre, la segnaletica verticale che riporta il divieto di abbandono dei rifiuti e la presenza degli impianti di videosorveglianza”, ha proseguito Paola De Dominicis.

Quindi il messaggio conclusivo:

“Confidiamo molto, tra l’altro, sull’attività di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti svolta dalla Polizia locale e dagli uomini dell’Associazione Fedra, con la quale l’Amministrazione ha stipulato un’apposita convenzione per assicurare un’ancora più incisiva attività di vigilanza del territorio”

