Guidonia come il Far west, esce dal balcone e spara all’impazzata

Scene da Far west in via delle Molette a Guidonia. Un uomo nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte ha iniziato a sparare fuori dal proprio balcone, senza alcun motivo apparente.

I fatti

Si sono vissuti attimi di terrore per quanti vivono nella zona che, a dir poco spaventati si sono barricati in casa e hanno chiesto aiuto alla Polizia.

E gli agenti non si sono fatti attendere. Sono arrivati in breve sul posto insieme a personale specializzato. In breve sono risaliti all’autore degli spari che intanto si era serrato in casa e non sembrava per niente disposto a collaborare.

L’intervento della Polizia

È stato grazie alle capacità di persuasione dei poliziotti che il “pistolero” ha deciso di collaborare aprendo la porta e consegnando la pistola.

Gli inquirenti si sono immediatamente resi conto di trovarsi di fronte a una scacciacani.

Per fortuna, a parte la paura, non si sono registrati feriti.