Tragedia a Gaeta: anziano si sente male durante la messa, si accascia e muore

Un vera e proprio tragedia quella che è avvenuta nella parrocchia di Santi Cosma e Damiano, a Gaeta, in provincia di Latina. Qui un uomo di 74 anni si è sentito improvvisamente male durante le celebrazioni della messa. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Anziano ha un malore improvviso in chiesa e muore: i fatti

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 18.30 nella parrocchia di Santi Cosma e Damiano. L’uomo aveva raggiunto la chiesa per prendere parte alla funzione ma ad un certo punto si è sentito male durante la celebrazione. Colto da un malore improvviso e fulminante, l’uomo si è repentinamente accasciato a terra. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, i soccorsi — seppur tempestivi — non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’autopsia

Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e la salma dell’uomo è stata trasferita in obitorio dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia. Una volta conclusi tutti gli esami e chiarire così le cause del decesso, la salma sarà consegnata ai familiari per il funerale.