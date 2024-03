Marito violento pesta la moglie: la 50enne finisce in ospedale

Poteva essere una discussione come ne capitano tante in una coppia. Una lite, anche dai toni accesi, come succede spesso, invece s’è trasformata in un’aggressione con tanto di percosse ricevute dalla sfortunata vittima dell’aggressione del marito. Botte per le quali la donna, una 50enne di Terracina, è dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale locale, il Fiorini, per le ferite riportate.

Misura restrittiva a carico del marito violento

Un fatto grave per il quale sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Terracina che, accertati i fatti, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno chiesto e ottenuto provvedimento restrittivo nei confronti del marito violento, un 57enne residente anche lui a Terracina.

L’allontanamento e il divieto di avvicinamento alla vittima

Nel tardo pomeriggio di ieri 25 marzo, i militari hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal giudice del Tribunale di Latina, nei confronti del 57enne. Si tratta dell’epilogo di una vicenda che nasce dall’accertamento dei militari circa un’aggressione fisica da parte dell’uomo nei confronti della moglie che si è vista costretta a ricorrere alle cure mediche presso il locale pronto soccorso.

Il 57enne ha rifiutato il braccialetto elettronico

L’uomo destinatario della misura restrittiva non ha fornito poi il consenso all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, pertanto, cosi come disposto dall’ Autorità Giudiziaria informata, sarà formulata immediata richiesta di aggravamento a tutela della parte offesa.