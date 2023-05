‘Mia suocera è scomparsa’: i carabinieri seguono le sue orme e la ritrovano

La suocera era scomparsa, lasciando a casa il cellulare e il portafogli. Sono state ore di paura per un 47enne di Monte San Biagio che ha dato immediatamente l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri di Terracina per segnalare l’allontanamento dell’anziana che vive in casa con loro. I militari della Tenenza di Fondi sono accorsi immediatamente sul posto per verificare quanto era successo e avviare le indagini utili a rintracciare la donna.

Il 47enne quando ha visto che la suocera non era in casa ha dato l’allarme

È successo nelle prime ore di domenica, quando constatato che la donna si era allontanata da casa, senza alcun motivo apparente i coniugi che con la scomparsa condividono l’abitazione hanno chiesto l’aiuto degli uomini dell’Arma. E questi ultimi non si sono fatti attendere. Una volta sul posto hanno acquisito le dichiarazioni della coppia, hanno svolto alcuni rilievi in casa per poi avviare le ricerche nei dintorni.

I carabinieri hanno seguito le orme che la donna ha lasciato nel terreno

In breve hanno notato, poco distante da casa, le orme lasciate dall’anziana sul terreno. Hanno seguito proprio quelle tracce per riuscire a individuare la donna che si trovava poco distante. L’hanno trovato infreddolita ed è stata sottoposta ad accertamenti da parte del personale sanitario del 118, solo in seguito è stata affidata alle cure della figlia che ha potuto riportarla a casa.

Grande spavento per le sorti dell’anziana

Per fortuna, nonostante il timore che all’anziana fosse potuto succedere qualcosa di brutto, tutto è finito nel migliore dei modi e nel giro di pochissime ore dalla scomparsa. Ora, probabilmente, i familiari si preoccuperanno di sottoporre la loro congiunta ad accertamenti medici specifici per essere garantiti sul suo buono stato di salute. Anche se, dopo quanto è successo, sicuramente, la coppia continuerà a temere che un episodio analogo possa capitare di nuovo.