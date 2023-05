Giallo ad Aprilia, Carabinieri cercano il corpo di un giovane nelle vasche di un caseificio

Aprilia. Ore ed ore di ricerche partite nella nottata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, intorno alle 4.00. Una ricerca tutta volta la ritrovamento, eventuale, di un corpo all’interno di alcune vasche di decantazione nei pressi di un noto caseificio alle porte di Aprilia. La segnalazione arriva direttamente da un residente, il quale ha deciso di chiamare le Forze dell’Ordine proprio dopo aver sentito dei forti rumori nella notte a seguito di una lite tra due uomini. Ecco cosa sarebbe accaduto secondo il suo racconto, così come riportato anche da LatinaOggi.

Aprilia, possibile giallo: si cerca il corpo di un giovane

Ore di tensione e di apprensione perché, da un momento all’altro potrebbe sbucare il corpo di una ragazzo. O almeno questa è la supposizione fatta da un residente della zona che nella nottata ha riferito di aver sentito strani rumori nella notte e di aver visto cadere (o essere lanciato) il corpo di un giovane all’interno di alcuni vasconi di decantazione di un caseificio della zona, molto noto e conosciuto. Il racconto del residente ha sottolineato che il tutto potrebbe essere avvenuto al seguito di una furiosa lite tra due soggetti, consumatasi all’interno di una vettura, la stessa con la quale l’altro sarebbe fuggito via a forte velocità.

Le ricerche nelle ultime ore

Dopo la segnalazione, allora sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, il personale del 118, ed i vigili del fuoco sia di Aprilia che di Latina. Per il momento ancora nessuno ritrovamento, e si attende anche il reparto dei sommozzatori per completare le ricerche. Al momento, dato il tempo passato e le numerose ricerche, non si esclude che la segnalazione possa risultare infondata.