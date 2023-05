Prima rubano l’auto, poi alla vista dei militari scappano nelle campagne: è caccia ai ladri

Gaeta. Hanno lasciato l’auto di tutta fretta e sono scappati nelle campagne. A finire nella lente di ingrandimento dei carabinieri alcune persone che poco prima erano state notate aggirarsi con fare sospetto in Via del Colle. Fatto scattare l’allarme e giunti sul posto i militari, i bandati sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, la refurtiva che avevano provato a rubare è stata recuperata. Di seguito il dettaglio delle operazioni.

Ladri si aggirano con fare sospetto e poi scappano nella campagne

I controlli dei carabinieri si inseriscono in una più ampia operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati in genere e con particolare

riferimento al fenomeno dei furti in abitazione. Nello specifico, i militari della stazione di Gaeta sono intervenuti nella zona di Via del Colle a seguito della segnalazione di alcune persone sospette. Una volta arrivati i militari hanno rinvenuto un’ autovettura abbandonata repentinamente da alcuni soggetti che si davano poi alla fuga per le campagne circostanti senza comunque essere intercettati. Immediati accertamenti permettevano di appurare

che l’autovettura in questione era oggetto di furto, reato consumatosi poco prima nella zona. Inoltre, al suo interno veniva recuperata una varia refurtiva, comprendente molti utensili da lavoro professionale, restituiti al legittimo proprietario.

Le altre operazioni

Ma non finisce qui. Un’analoga operazione è avvenuta nel comune di Itri, quando i carabinieri sono intervenuti nella Contrada Calabretto dove – anche in questo caso – è stata segnalata la presenza di persone sospette. Rinvenuta sul luogo un’ autovettura abbandonata da alcuni soggetti che poi sono scappati per le campagne circostanti riuscendo a dileguarsi. Immediati accertamenti permettevano di verificare che il veicolo era stati oggetto di furto, avvenuto in un’abitazione poco distante dal luogo di ritrovamento. Al suo interno sono stati trovati molti utensili da lavoro professionale, successivamente restituiti al legittimo proprietario.