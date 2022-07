Gaeta. Prima la rapina, poi la fuga, infine i calci ai carabinieri per non farsi arrestare: preso 57enne

L’uomo si trovava in provincia di Napoli quando si è avvicinato a una donna seduta in macchina. L’ha costretta a scendere minacciandola, aggredendola verbalmente e puntandole un cacciavite sul viso. La donna non aveva altra scelta. Il rapinatore le ha rubato l’auto ed è fuggito. Una fuga finita a Gaeta dove l’uomo ha preso a calci e pugni i militari che lo hanno fermato.

La fuga iniziata a Napoli e finita a Gaeta

L’uomo, classe ’65, si trovava a San Giorgio a Cremano (Na) quando ha rubato l’auto della donna per scappare via, lontano. Sfrecciando per le vie è arrivato fino a Gaeta dove però la pattuglia della locale Tenenza CC, opportunatamente allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Formia, è riuscita a bloccarlo dopo un breve inseguimento.

L’uomo ha cercato in tutti i modi di divincolarsi usando anche la violenza fisica, oltre che, ancora una volta, le minacce. I militari sono riusciti comunque ad arrestarlo e a consegnare l’auto rubata alla proprietaria.