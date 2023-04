Resta con la gamba schiacciata sotto le ruote del tir: paura per un 51enne di Velletri

È finito con una gamba sotto un autoarticolato. Un incidente che ha richiesto un intervento veloce da parte dei vigili del fuoco del del distaccamento di Castelforte allertato dalla centrale operativa di Latina, alla quale è arrivata la richiesta di aiuto alle 9.30 di questa mattina, giovedì 6 aprile.

Un 51enne di Velletri è finito con una gamba sotto un autoarticolato

I soccorritori sono arrivati tempestivamente in via Ausente, nel territorio di santi Cosma e Damiano, dove si era verificato l‘incidente che ha visto come sfortunato protagonista un 51enne originario di Velletri. L’uomo per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine era finito con una gamba sotto le ruote di un tir.

Le operazioni dei Vigili del fuoco per liberare il ferito

Un intervento non facile per i Vigili del fuoco che hanno dovuto essere tanto veloci, quanto attenti alle manovre messe in atto per liberare lo sfortunato, senza che l’intervento gli provocasse conseguenze più serie. Per portare a compimento l’operazione i soccorritori hanno utilizzato uno speciale pistone idraulico, in dotazione sui mezzi dei pompieri, così da sollevare le ruote e riuscire finalmente a liberare il ferito.

Le indagini di Carabinieri e Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente

Una volta portate a compimento le operazioni che hanno permesso di liberare il 51enne dalle ruote del mezzo pesante, quest’ultimo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per poi essere trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Formia, il Dono Svizzero. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che oltre a dover gestire il traffico hanno dovuto anche svolgere tutte le indagini necessarie a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando anche coloro che hanno assistito ai fatti. Un accertamento dovuto al fine di verificare se esistano eventuali responsabilità ed eventualmente in capo a chi.