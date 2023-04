Incidente a Roma, brutto scontro sulla Colombo: coinvolto un TAXI, “abbattuto” un paletto (FOTO)

Brutto incidente a Roma pochi minuti fa sulla Via Cristoforo Colombo. Due le auto coinvolte, tra cui un TAXI. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 5 aprile 2023. L’impatto tra i veicoli, in una dinamica da appurare chiaramente, è avvenuto in corrispondenza dell’obelisco in direzione del laghetto dell’Eur. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento considerando che le macchine sono ferme sulla carreggiata rivolte verso la direzione opposta. Non è chiaro se vi siano feriti o meno. Attesi sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente sulla Cristoforo Colombo oggi mercoledì 5 aprile 2023

Il traffico in zona è in sensibile aumento. Code si registrano nell’area interessata dall’incidente in corrispondenza di Piazzale dell’Industria in entrambe le direzioni. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Da i rilievi si dovrà accertare l’esatta dinamica del sinistro che comunque, stando alle informazioni al momento disponibili, non dovrebbe avere provocato feriti. Nell’impatto anche un paletto della segnaletica, probabilmente quello di un semaforo, è finito divelto.

Incidenti a Roma

Quello appena successo è soltanto l’ultimo di una lunga serie di sinistri nella Capitale. L’ultimo incidente mortale è stato registrato sulla Flaminia con la vittima travolta e uccisa da un furgone. L’uomo che ha perso la vita si chiamava Calogero Palmeri e aveva 73 anni: nel pomeriggio del 3 aprile, poco dopo le 16, è morto sulla strada statale 3 “via Flaminia”. Lo scontro, tra una moto e un furgone, è costato la vita al motociclista: il suo cuore ha smesso di battere lì, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta.

