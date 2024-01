Sabaudia, incendio in un’azienda metalmeccanica: a fuoco un mezzo pesante

Un grosso incendio è divampato nella serata di ieri in un’azienda metalmeccanica nel territorio comunale di Sabaudia. Fiamme alte e persistenti che mettevano paura.

Erano le 22.45 di ieri sera quando è stato dato l’allarme al Centralino del Comando dei Vigili del fuoco di Latina e il personale operativo è stato dirottato immediatamente in via Maremmana per spegnere il rogo.

Avvolto dalle fiamme un mezzo pesante parcheggiato nel capannone dell’azienda

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte a un grande fronte di fuoco. In particolare le fiamme stavano interessando un mezzo pesante parcheggiato all’interno di un capannone industriale di circa 800 metri quadrati. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente nella speranza di circoscrivere, in breve, il fronte di fuoco. E così è stato. Le attività tempestive dei pompieri hanno contenuto l’incendio salvaguardando il resto del capannone.

In aiuto anche una seconda squadra dei Vigili del fuoco

Ma l’incendio era tale da necessitare anche un’altra squadra in supporto. In via Maremmana, infatti, è arrivata in aiuto anche una seconda squadra, quella dei vvf proveniente da Terracina. Il forte calore sprigionato dall’incendio del mezzo pesante ha causato danni nell’area interessata dal rogo. Anche se la stima dei danni ancora non è stata possibile da parte dei titolari dell’azienda che procederanno nelle prossime ore a stabilire quali sono state le reali conseguenze del rogo.

I rilievi delle forze dell’ordine per risalire all’origine del fuoco

Successivamente il R.O.S. (Responsabile Operazioni di Soccorso), in collaborazione con i carabinieri delle stazioni di Sabaudia, ha svolto un controllo dei luoghi per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sembrano essere di natura accidentale. Anche se le indagini proseguiranno per risalire all’’origine del terribile incendio.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 per intervenire in caso di persone rimaste coinvolte, anche se, per fortuna, non si sono registrati feriti.