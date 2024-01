Maltrattamenti in famiglia, ancora un caso in provincia di Latina. Un uomo è stato fermato dai Carabinieri: la vittima, soccorsa, è stata portata in Ospedale per le cure del caso.

Ha afferrato un coltello e poi l’ha picchiata. Brutale aggressione a Terracina, nel territorio pontino, con vittima nuovamente una donna. Ad aggredirla il compagno al termine di una lite scoppiata per futili motivi. A causa delle ferite la donna si è poi recata in Ospedale ma soltanto dopo l’intervento, tempestivo, dei Carabinieri.

Violenze in famiglia a Terracina

Il tutto è successo nella serata di mercoledì, 24 gennaio 2024. A ricostruire l’accaduto sono stati i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile a seguito della segnalazione giunta al 112. Vittima del pestaggio una donna, una cittadina italiana classe ’56 (di 68 anni dunque), alla quale sono stati refertati 5 giorni di prognosi.

Lesioni in varie parti del corpo, procurate dal marito, al termine di un banale diverbio. L’uomo infatti, all’interno dell’abitazione in cui vive la coppia, ha minacciato la moglie armato di un coltello. Successivamente l’ha aggredita con schiaffi e pugni. Prima di essere fermato dai Carabinieri.

Arrestato

Per l’uomo, inevitabilmente, sono scattate le manette. Si tratta di un cittadino tunisino coetaneo della moglie. Adesso deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’arresto è avvenuto in flagrante, a margine dell’aggressione che l’uomo aveva messo in atto ai danni della compagna.

Maltrattamenti in famiglia: i casi a Terracina

Ultimamente sono diversi gli episodi di questo genere segnalati, purtroppo, a Terracina. L’ultimo, eclatante, di un imprenditore fermato pochi giorni fa con le accuse proprio di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale (trovate la notizia completa qui). A fine anno, invece, un’altra brutta storia ha coinvolto il figlio di una coppia che è arrivato a minacciare i genitori con un martello e con una motosega. E solo per puro caso il tutto non è sfociato in tragedia. Ad essere fermato, mentre era intento a distruggere casa, un 34enne.