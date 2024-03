Tragedia a Formia, scontro tra uno scooter e un autocarro: muore 17enne

Tragedia ieri a Formia, è morto un 17enne in sella al suo scooter che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un camion, condotto da un 35enne di Spigno Saturnia. L’incidente s’è verificato sulla superstrada Formia Garigliano, all’altezza di Santa Croce.

La corsa dei soccorritori per salvare la vita del 17enne

I soccorsi sono stati celeri e il 17enne, Giuseppe M. di Formia, è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Formia, il Dono Svizzero, in condizioni critiche. Ma i sanitari del presidio ospedaliero pontino, vista la gravità delle ferite riportato dal giovane centauro, hanno disposto subito il trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Una corsa contro il tempo nel disperato tentativo di salvare la vita del 17enne. Purtroppo le condizioni del ragazzo sono peggiorate nel tragitto e i medici hanno preso la decisione di ricoverarlo al Santa Maria Goretti di Latina. Il quadro clinico del 17enne, però, è precipitato e il giovanissimo centauro è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio.

Strada chiusa al traffico per consentire i rilievi utili a ricostruire la dinamica

La strada teatro dell’incidente ha registrato forti rallentamenti, in seguito le forze dell’ordine hanno dovuto chiuderla al traffico al fine di consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, ma soprattutto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e accertare le eventuali responsabilità. Gli uomini della Polizia locale sono ancora al lavoro per cercare risposte all’immane tragedia che ha colpito la comunità di Formia.