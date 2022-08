Tragedia sulla Flacca, scontro auto-moto: morto sottoufficiale dell’Esercito

Una vera e propria tragedia quella che sabato mattina è avvenuta lungo la strada regionale Flacca, nella città di Fondi, in provincia di Latina. Qui un’auto e una moto si sono scontrate. Fatale l’impatto per l’uomo sul mezzo a due ruote che purtroppo non ce l’ha fatta.

Incidente tra un’auto e una moto sulla Flacca: la dinamica

A scontrarsi, come anticipato, sono state un’auto e una moto. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di sabato 20 agosto. Ad avere la peggio il conducente della moto, una Guzzi Brera 1100, che è morto a seguito del violento impatto. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia rimasto vittima del sinistro in quanto stava cercando di schivare un’auto che stava svoltando ma, durante la manovra, il motociclista ha invaso l’opposta corsia di marcia. Proprio in quel momento stava giungendo un’altra vettura e i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il motociclista.

Chi è l’uomo che ha perso la vita

Si chiamava Angelo Ricciardi l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sulla Flacca. L’uomo aveva 42 anni ed era originario della provincia di Caserta. Sottoufficiale dell’Esercito italiano, era in servizio presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Morto all’ospedale a seguito della gravi ferite riportate, lascia moglie e un bimbo piccolo.

I soccorsi e le indagini

Prontamente giunti sul posto i soccorsi, l’uomo è stato condotto all’ospedale San Camillo con l’ausilio dell’eliambulanza. Le sue condizioni sono apparse da subito serie e nonostante i numerosi tentativi per salvarlo, la situazione a poche ore di distanza dall’accaduto è precipitata.

La vittima è infatti deceduta a seguito delle gravi ferite e dei traumi riportati. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Fondi per accertare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida.