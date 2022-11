Colleferro, ruba due borse e innesca una fuga rocambolesca per le strade della città: arrestato

Un 32enne cubano senza fissa dimora ieri ha tentato di mettere a segno due colpi entrambi ai danni due donne. Nel primo caso si era avvicinato a un’auto in sosta su via dei Pioppi a Colleferro, poco distante da un supermercato, e aveva portato via la borsa che si trovava al suo interno. Nell’altro caso, invece, aveva sottratto la borsa a un’altra donna che si trovava nei pressi dell’ufficio postale.

Le ricerche dei Carabinieri

È successo ieri mattina, il 32enne ha dapprima raggiunto via dei Pioppi, ma dopo il furto della prima borsa è scattato l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri che hanno inviato immediatamente una gazzella della stazione di Segni. Ma del 32enne non c’era più traccia. I militari hanno immediatamente iniziato le ricerche dell’uomo terminate vicino l’ufficio postale dove il ladro aveva sottratto un’altra borsa.

La fuga rocambolesca del ladro in macchina e poi a piedi

Di fronte alle forze dell’ordine, però, il malvivente è salito in auto e cercato di darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento rocambolesco per le strade di Colleferro, nel quale il 32enne ha anche tentato di speronare l’auto dei Carabinieri. Un tentativo di fuga terminato a quando l’uomo ha imboccato una strada chiusa. Anche in quel caso, però, non si è consegnato ai militari ha lasciato l’auto e ha tentato di scappare a piedi. Un tentativo finito con l’arresto.