Roma, scippano la borsa a una donna: lei insegue i ladri insieme ai passanti e li fa arrestare

Hanno adocchiato la donna che camminava da sola sul marciapiede, in via Ernesto Rossi, a Roma, in zona San Basilio, e hanno pensato che fosse la loro vittima perfetta per uno scippo. Si sono quindi avvicinati e le hanno strappato di colpo la borsa, per poi scappare a piedi, correndo a tutta velocità.

Ma non hanno messo in conto che la donna, per nulla contenta di farsi sottrarre la borsa, li avrebbe inseguiti. E, insieme a lei, che alle loro calcagna si sarebbero messi anche numerosi passanti che avevano assistito alla scena. Il furto è avvenuto ieri sera, alle ore 20:23, e mentre era in atto l’inseguimento qualcuno ha avvisato la polizia.

L’inseguimento

Al Nue 112 è arrivata la chiamata che segnalava un furto con strappo, poi rivelatosi ai danni di una cittadina francese di 42 anni. Le volanti si sono quindi immediatamente recate in via Ernesto Rossi, dove hanno visto correre delle persone. Si trattava appunto della 42enne straniera, insieme ad alcuni residenti che si erano uniti a lei nella “caccia al ladro”.

Alcuni testimoni dello scippo, infatti, non hanno esitato a mettersi all’inseguimento dei due malviventi insieme alla vittima. E proprio grazie all’aiuto dei cittadini e della donna derubata gli agenti in pochissimo tempo sono riusciti ad acciuffare i due ladri, arrestandoli in flagranza di reato. I due, identificati, sono cittadini romeni di 21 e 24 anni.