Grave incidente a Colleferro sulla Casilina: scontro tra auto, donna resta incastrata tra le lamiere (FOTO)

Grave incidente oggi sulla Casilina a Colleferro. Due auto, in una dinamica in fase di accertamento, si sono scontrate lungo la Via Casilina all’interno del Comune di Colleferro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre una delle persone ferite, rimasta incastrata tra le lamiere. Presente anche la Polizia Stradale.

Incidente sulla Casilina a Colleferro oggi giovedì 4 maggio 2023

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 10:30 circa di questa mattina, giovedì 4 maggio, in corrispondenza del km 48+600. A causa del violento impatto una donna, che si trovava all’interno di uno dei mezzi coinvolti, è rimasta incastrata tra le lamiere: per estrarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che, utilizzando il cosiddetto “gruppo olio dinamico da taglio”, sono riusciti a trarla in salvo e affidarla così al 118. Sulle sue condizioni di salute ad ogni modo non si hanno ulteriori particolari. Altre due persone sono rimaste lievemente ferite a causa del tamponamento tra le auto.

Casilina chiusa

La strada a seguito dell’incidente è stata interdetta al traffico veicolare per consentire prima le operazioni di soccorso e poi quelle per la successiva messa in sicurezza. Disagi e ripercussioni al traffico di zona per l’accaduto.