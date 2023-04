Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile 2023, nel Comune di San Gregorio da Sassola lungo la via Faustiniana, in Provincia di Roma. Un giovane di soli di 19 anni è finito con l’auto fuori strada nei campi costeggiano la strada. Critiche le sue condizioni: il ragazzo è stato elitrasportato a Roma all’Umberto I. La prognosi resta riservata.

Incidente sulla Via Faustiniana ieri sabato 29 aprile 2023

Il sinistro, per cause in fase di accertamento, è avvenuto all’altezza del km 2+900 della Via Faustiniana. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti: l’ipotesi è che il giovane abbia fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo e finendo come detto la sua corsa nei terreni che costeggiano la strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i mezzi di soccorso. A causa delle gravi ferite riportate tuttavia è stato immediatamente allertato l’elisoccorso. Il giovane, stabilizzato e caricato sul mezzo aereo, ha così raggiunto il Policlinico Umberto I di Roma. Gravissime le sue condizioni con la prognosi che resta riservata.

Ciclista cade a Monte Compatri, elitrasportato a Roma

Sempre nel pomeriggio di ieri un altro grave incidente che ha richiesto l’eliambulanza si è verificato in questo caso nella zona di Monte Compatri sempre in Provincia di Roma. A rimanere ferito un ciclista di 60 anni finito in un fosso dopo una rovinosa caduta mentre stava percorrendo Via Rocca di Papa. L’uomo, a seguito dell’impatto, ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ma è riuscito comunque a dare l’allarme. Anche per lui è stato necessario il trasporto in elicottero a Roma (al Gemelli, ndr) dove è giunto in codice rosso. Il ciclista tuttavia non è in pericolo di vita.

