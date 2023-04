Paura ieri in Provincia di Roma dove un ciclista, dopo una brutta caduta dalla bici, è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. L’uomo, secondo le informazioni disponibili, stava percorrendo una strada che costeggia un bosco a Monte Compatri quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Fortunatamente il ciclista è rimasto cosciente ed è riuscito ad allertare i soccorsi.

Incidente a Monte Compatri in Via Rocca di Papa

L’uomo infatti ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A causa delle ferite riportate è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha portato il ciclista in Ospedale al Gemelli di Roma come detto. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, sabato 29 aprile 2023, nella zona di Monte Compatri lungo di Via Rocca di Papa. Al momento la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione: a quanto pare l’uomo, di 60 anni, italiano, avrebbe centrato in pieno una radice sul manto stradale perdendo il controllo della bici. E finendo poi la caduta all’interno di un fosso.

Le condizioni della persona ferita dopo l’incidente a Monte Compatri

L’uomo, a seguito della rovinosa caduta, ha riportato ferite alle gambe (che non riusciva più a muovere, ndr) e alla schiena. Nonostante la tremenda caduta e quanto subito l’uomo tuttavia non è in pericolo di vita.

