Precipitano nel dirupo durante un’escursione: paura per due persone

Attimi di paura per due escursionisti caduti accidentalmente in un dirupo. I fatti sono accaduti a Rocca di Cave e sono subito scattate le operazioni di salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Roma. I due escursionisti erano caduti accidentalmente in un dirupo e sono stati poi individuati seguendo le coordinate geografiche che hanno consentito al personale SAF di metterli in salvo.

Precipitano in un dirupo e rischiano di morire: salvati due cagnoliniù

L’incidente a Rocca di Cave e il salvataggio dei Vigili del Fuoco

I fatti sono avvenuti oggi, sabato 25 febbraio, a Rocca di Cave, in provincia di Roma. Momenti di apprensione per due persone che, durante un’escursione, sono cadute accidentalmente in un dirupo. Una volta scattato l’allarme, il personale dei Vigili del Fuoco del comando di Roma è subito intervenuto per il recupero dei due escursionisti. Quest’ultimi, sono stati individuati seguendo le coordinate geografiche che hanno consentito al personale SAF di assicurare accertarsi dello loro condizioni di salute e di metterle al riparo.