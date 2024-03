Guidavano ubriachi e con l’auto senza assicurazione: pioggia di denunce e multe

Controlli continui, in particolare nelle serate del fine settimana, quando i giovani sono in strada per trascorrere serate in compagnia di amici. E i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, al fine di garantire la sicurezza e la legalità nelle serate destinate alla movida, hanno svolto servizi di controllo sua nei luoghi di maggiore aggregazione, frequentati dai ragazzi sia sulle strade.

Un servizio mirato che ha visto scendere in strada numerose pattuglie

La mirata attività preventiva è stata attuata con un massiccio numero di pattuglie del pronto intervento “112” dell’Aliquota Radiomobile ed ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Velletri un 33enne e un 60enne, entrambi di Valmontone, per guida in stato di ebrezza alcolica e di segnalare all’autorità prefettizia un 18enne di Paliano e un 59enne di Colleferro per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico.

Varie le irregolarità rilevate che hanno portato a denunce e multe

I Carabinieri hanno poi elevato contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Nello specifico, sono stati sequestrati due veicoli senza l’assicurazione obbligatoria e sanzionati complessivamente 5 utenti della strada. In totale sono state ritirate 2 patenti di guida, decurtati 20 punti, e comminate sanzioni amministrative per circa 1.000 euro.

L’operazione dei carabinieri di Colleferro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma tesa sia al contrasto dell’illegalità diffusa in tutta la provincia che per mostrare ai cittadini la presenza visibile dello Stato.