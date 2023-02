MagicSplash a Valmontone: ecco quando apre il nuovo parco acquatico

Il MagichSplash di Valmontone verrà inaugurato la prossima estate. Si tratta di un nuovo parco giochi nel quale si troverà un’isola tropicale, nel quale verranno piantumate ben 16mila piante tropicali e sabbia bianchissima. Verranno, inoltre allestiti ben 1.700 ombrelloni fatti con paglia naturale e sarà possibile fare un tuffo nei tropici.

Un parco acquatico per tutte le età

Il nuovo parco acquatico nasce per rispondere alle esigenze di ogni tipo di utenza, non solo adulti ma anche bambini che potranno trovare un playground acquatico di 12 metri di altezza in una piscina di mille metri quadrati: El Castillo; ma anche uno spray park: Laguna Tinuron e scivoli, mini cone e mini boomerang.

La struttura sarà dotata non solo di ogni comfort, ma anche di tutte le misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità dei clienti.

Per accogliere tutti i visitatori che intendono raggiungere l’acquapark è stato realizzato un parcheggio con 500 posti auto. I biglietti per l’intera giornata sono a partire da 14.90, ma è possibile anche optare per un biglietto pomeridiano. Una struttura tutta nuova che va ad affiancarsi a MagicLand, considerata già il principale eparco divertimenti del centro Italia e che offrirà nuovi posti di lavoro.

Un progetto che ha preso il via quattro anni fa

Il progetto ha preso il via ormai quasi quattro anni fa e dopo aver potenziato l’offerta di MagicLand è tutto pronto per dare l’avvio anche a questo ulteriore parco giochi acquatico che risponderà ancor più alla richiesta dell’utenza offrendo tanto divertimento, ma anche relax. Sono stati investiti oltre 25 milioni di euro per realizzare il progetto che ha preso il via poco prima della pandemia da Covid e che finalmente aprirà i battenti nel corso della prossima estate consentendo ai visitatori di godere di un luogo nel quale coniugare svago e riposo, senza considerare il ritorno in termini occupazionali per Valmontone e i centri limitrofi.