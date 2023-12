Maxi sequestro di fuochi d’artificio: confiscati 130kg di botti illegali

Palestrina. Maxi sequestro della Polizia di Stato di fuochi d’artificio illegali. Denunciato un uomo di 57 anni.

Nel pomeriggio di ieri, nel comune di Palestrina, nell’ambito dell’attività della Questura di Roma volta al contrasto dell’illecita vendita di artifizi pirotecnici, i poliziotti del commissariato di Frascati hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali, alcuni dei quali di fattura artigianale, ed hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 57 anni.

L’uomo, durante un controllo in strada, è stato trovato con dei fuochi d’artificio in macchina. Si tratta di uno dei tanti venditori ambulanti che è facile trovare a ridosso di Capodanno un po’ dappertutto: in tutto sono stati sequestrati ben 441 pezzi, al cui interno è stata calcolata la presenza di 130 kg complessivi di polvere da sparo.

Fuochi d’artificio illegali a Palestrina

Sì perché il materiale trovato in macchina non era l’unico nelle disponibilità del 57enne. I poliziotti infatti, a margine della perquisizione domiciliare eseguita come da prassi, hanno rinvenuto altro materiale pirotecnico appartenente alle categorie F2, F3, F4 e IV, nonché altri artifizi, non rispondenti ad alcuna categoria, come “cipolle” e manufatti cilindrici artigianali di vario tipo.

Il materiale, come appreso dalla nostra Redazione, era stato contrassegnato con nomi fantasiosi come “Cobra 100”, “Diabolik”, “Rambo”, “Rambo 2” e “Fire Storm”, tecnica di marketing anche qui nota messa a punto per invogliare gli acquirenti in barba ai rischi che si corrono.

40 tonnellate di fuochi illegali sequestrate dalla Finanza

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, ben 40 tonnellate di botti illegali erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Oltre 240 gli interventi svolti e segnalati dalle Fiamme Gialle in tutta Italia, che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione e 700 mila fuochi artificiali illegali, per un peso complessivo di 40 tonnellate. Operazioni nel corso delle quali sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 149 persone di cui 13 arrestate. Solo a Roma, tra le zone di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia sono stati sequestrati oltre 115mila gli artifici pirotecnici, pari a circa 4.200 chilogrammi.