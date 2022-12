Nascondeva in casa 57 panetti di hashish: giovane pusher finisce in manette

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Colleferro, grazie ad una capillare attività investigativa sul territorio, nei giorni scorsi hanno arrestato una giovane 20enne del luogo, gravemente indiziata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I controlli delle forze dell’ordine per debellare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolge controlli costanti sul territorio.

Nel corso della perquisizione domiciliare trovata la droga

È stato nel corso di una di queste attività di monitoraggio del territorio comunale di Colleferro che i poliziotti si sono imbattuti nella 20enne. Al termine di un’attenta attività di osservazione e controllo sui movimenti della giovane gli agenti hanno deciso di procedere anche a una perquisizioni domiciliare.

In casa della donna le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato 57 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chili. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, davanti al quale la 20enne è dovuta comparire per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha convalidato l’arresto.