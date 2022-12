Roma, va in giro armato e con oltre 4 chili di droga: arrestato

Gli agenti, che stavano sorvegliando la zona ormai da qualche giorno, lo hanno fermato non appena lo hanno visto passare mentre si dirigeva verso la sua automobile, parcheggiata nei pressi di via Bravetta, a Roma. I poliziotti del XIV Distretto Primavalle, impegnati in una specifica attività info-investigativa finalizzata al contrasto degli stupefacenti, si erano insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, un cittadino egiziano di 25 anni.

Ondata di arresti a Roma, armi e droga: undici persone in manette in pochi giorni (FOTO)

La droga nascosta nell’auto

Gli agenti hanno quindi identificato il giovane, che è risultato sprovvisto della patente di guida e con indosso un coltello a serramanico. I poliziotti hanno poi provveduto a perquisire la vettura, trovando all’interno 4,4 chili di hashish. Ultimati gli atti lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per il possesso del coltello. Dopo la convalida per il giovane è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari.