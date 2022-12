Roma, giovane pusher vede la Volante e prova a dileguarsi nel traffico: nel suo box armi e droga

La Polizia ha arrestato un 18enne per detenzione di armi e droga. È stato nel corso di controlli che gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, hanno notato in via Casilina, all’altezza dell’ incrocio con via di Tor Vergata, un ciclomotore con a bordo un giovane che, alla vista della Volante, ha accelerato cercando di confondersi nel flusso delle macchine. Un tentativo di allontanarsi per sottrarsi al controllo che insospettito i poliziotti che hanno inseguito e fermato il ragazzo, un 18enne romano.

La Polizia trova una chiave sospetta

Nel corso degli accertamenti sul giovane gli agenti non hanno notato nulla di particolare, ma è stato il rinvenimento della chiave di un box a provocare curiosità nel personale di Polizia intervenuto. Il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni alle forze dell’ordine circa il possesso di quella chiave. L’atteggiamento del 18enne ha indotto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti. I poliziotti del VI Distretto hanno deciso accertare la compatibilità della chiave rinvenuta con alcune serrature di alcuni box situati sotto la nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia.

Il rinvenimento di armi e stupefacente

L’immediata perquisizione dell’immobile ha permesso di rinvenire una pistola semiautomatica calibro 9 e 25 cartucce, 4 bilancini di precisione, circa 19 grammi di cocaina, 64 grammi di mannite utilizzate per il taglio e 20 grammi di cristalli. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 43 grammi di hashish, 1000 euro in contanti e 2 quaderni con cifre nomi e numeri, riconducibile all’attività di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto per il giovane è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.